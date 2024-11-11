Глава дипломатии ЕС посетил Черниговскую область и ознакомился со строительством укреплений
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель посетил село Ягодное в Черниговской области, которое пережило российскую оккупацию, а также ознакомился со строительством фортификационных укреплений в приграничной области, сообщает Европейская правда.
Боррель посетил село Ягодное, в котором российские оккупанты в течение месяца удерживали 370 человек людей в школьном подвале площадью 170 квадратных метров.
"Их испытания возвращают нас к самым темным дням европейской истории. Это ужасное напоминание о том, как выглядит жизнь под российской оккупацией для рядовых украинцев", – написал он.
Пресс-служба ОК "Север" отчиталась о визите делегации во главе с топ-дипломатом к границе в Черниговской области.
Военные проинформировали гостей об оперативной обстановке на границе, угрозах и готовности к обороне.
Также иностранные партнеры ознакомились с процессом и результатами сооружения фортификационных укреплений в приграничных районах области, отметили в пресс-службе.
Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках своего визита в Украину посетила в том числе пограничное подразделение, которое обороняет украинско-российскую границу на Черниговщине. Также она посетила и село Ягодное.