Президент України та дипломати привітали Польщу з Днем незалежності

Президент Володимир Зеленський привітав Польщу із Днем незалежності, який країна відзначає 11 листопада, повідомляє Радіо Свобода.

Зеленський назвав Польщу добрим сусідом і другом, з яким Україна пліч-о-пліч бореться за спільну свободу. Голова держави подякував за підтримку, яку Польща надає Україні.

"Обидва наші народи знають справжню ціну незалежності. Мати власну незалежну державу – єдиний спосіб гарантувати свободу й безпеку наших людей. Перед лицем спільного історичного ворога ми маємо зберегти нашу силу та єдність. Дружба завжди переважає над геополітикою. Що міцніше партнерство, то менше геополітичних викликів; наш регіон є яскравим прикладом цього" , – написав Зеленський у мережі X (раніше Twitter).

Також він наголосив, що Україна прагне розвивати добросусідські відносини й розв’язувати всі двосторонні питання на основі взаємоповаги: "Разом ми досягнемо свободи, безпеки та процвітання як для наших народів, так і для всієї Європи".

Вранці міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував привітання для поляків з нагоди дня Незалежності.

"Ми цінуємо солідарність, підтримку і допомогу Україні, яка воює. Плекаймо звʼязки між Україною і Польщею, розвиваймо партнерство для відновлення справедливого миру, добробуту наших народів у обʼєднаній європейській родині" , — написав Сибіга.

Нещодавно призначений посол Польщі Василь Боднар записав привітальне відео звернення з нагоди відновлення у 1918 році польської незалежності.

"Цю допомогу ми будемо памʼятати віками і завжди будемо вдячні польському народу, всім полькам і полякам, які надали і далі надають надзвичайне свідчення гуманізму, братерства і жертовності в імʼя боротьби за нашу і вашу свободу" , — сказав дипломат.

Боднар наголосив на важливості зберігати і зміцнювати солідарність і довіру, а всякі сумніви і проблеми вирішувати спільними силами у щирому діалозі.

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