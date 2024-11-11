Президент Украины и дипломаты поздравили Польшу с Днем независимости

Президент Владимир Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости, который отмечает 11 ноября, сообщает Радио Свобода.

Зеленский назвал Польшу хорошим соседом и другом, с которым Украина бок о бок борется за общую свободу. Глава государства поблагодарил за поддержку, которую Польша оказывает Украине.

"Оба наших народа знают истинную цену независимости. Иметь собственное независимое государство – единственный способ гарантировать свободу и безопасность наших людей. Перед лицом общего исторического врага мы должны сохранить нашу силу и единство. Дружба всегда преобладает над геополитикой. Чем крепче партнерство, тем меньше геополитических вызовов; наш регион является ярким примером этого" , – написал Зеленский в сети X (ранее Twitter).

Также он подчеркнул, что Украина стремится развивать добрососедские отношения и решать все двусторонние вопросы на основе взаимоуважения: "Вместе мы достигнем свободы, безопасности и процветания как для наших народов, так и всей Европы".

Утром министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал поздравления для поляков по случаю Независимости.

"Мы ценим солидарность, поддержку и помощь воюющей Украине. Будем путать связи между Украиной и Польшей, развивать партнерство для восстановления справедливого мира, благосостояния наших народов в объединенной европейской семье" , — написал Сибига.

Недавно назначенный посол Польши Василий Боднар записал приветственное видео обращение по поводу возобновления в 1918 году польской независимости.

"Эту помощь мы будем помнить веками и всегда будем благодарны польскому народу, всем полькам и полякам, которые предоставили и далее дают чрезвычайное свидетельство гуманизма, братства и жертвенности во имя борьбы за нашу и вашу свободу" , — сказал дипломат.

Боднар отметил важность сохранять и укреплять солидарность и доверие, а всякие сомнения и проблемы решать общими силами в искреннем диалоге.

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