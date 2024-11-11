У низці регіонів скасували відключення електрики – ДТЕК

Екстрені відключення світла скасовано у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК, повідомляє Економічна правда.

"За вказівкою Укренерго поступово повертаємо світло" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у низці областей вранці 11 листопада ввели екстрені відключення світла через загрозу російських ударів по енергетиці.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що найближчим часом будуть скасовані тимчасові аварійні відключення, які були застосовані вранці 11 листопада у більшості областей.