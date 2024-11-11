В ряде регионов отменили отключения электричества – ДТЭК

Экстренные отключения света отменены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Об этом говорится в сообщении ДТЭК, сообщает Экономическая правда.

"По указанию Укрэнерго постепенно возвращаем свет" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ряде областей утром 11 ноября ввели экстренные отключения света из-за угрозы российских ударов по энергетике.

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что в ближайшее время будут отменены временные аварийные отключения, которые были применены утром 11 ноября в большинстве областей.