В ряде регионов отменили отключения электричества – ДТЭК
Экстренные отключения света отменены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Об этом говорится в сообщении ДТЭК, сообщает Экономическая правда.
"По указанию Укрэнерго постепенно возвращаем свет", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в ряде областей утром 11 ноября ввели экстренные отключения света из-за угрозы российских ударов по энергетике.
Позже в "Укрэнерго" сообщили, что в ближайшее время будут отменены временные аварийные отключения, которые были применены утром 11 ноября в большинстве областей.