В Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп ППО – Зеленський

В Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп у областях, які є пріоритетними цілями російських обстрілів.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський за підсумками Ставки верховного головнокомандувача.

"Заслухав доповідь щодо подальшого посилення ППО. Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору" , – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський додав, що "триває виконання попередніх рішень" про поліпшення підготовки та оснащення мобільних вогневих груп.

Серед іншого, на Ставці обговорили "комплексну програму" проти російських керованих авіабомб (КАБ). "Є перспективні технологічні рішення" , – зазначив президент.

"Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння" , – йдеться у повідомленні.

Напередодні Ставки президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.