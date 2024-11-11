В Украине увеличат количество мобильных огневых групп ПВО – Зеленский
В Украине увеличат количество мобильных огневых групп в областях, являющихся приоритетными целями российских обстрелов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего.
"Заслушал доклад о дальнейшем усилении ПВО. Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора", – говорится в сообщении.
Также Зеленский добавил, что "длится выполнение предварительных решений" об улучшении подготовки и оснащения мобильных огневых групп.
Среди прочего на Ставке обсудили "комплексную программу" против российских управляемых авиабомб (КАБ).
"Есть перспективные технологические решения", – отметил президент.
"Также был доклад по поводу текущего состояния украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб. Доклады о трехлетних контрактах для производителей дронов и других видов вооружения", – говорится в сообщении.
В преддверии Ставки президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского. На Курщине наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку", – сообщил Зеленский.