В Украине увеличат количество мобильных огневых групп ПВО – Зеленский

В Украине увеличат количество мобильных огневых групп в областях, являющихся приоритетными целями российских обстрелов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего.

"Заслушал доклад о дальнейшем усилении ПВО. Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора" , – говорится в сообщении.

Также Зеленский добавил, что "длится выполнение предварительных решений" об улучшении подготовки и оснащения мобильных огневых групп.

Среди прочего на Ставке обсудили "комплексную программу" против российских управляемых авиабомб (КАБ). "Есть перспективные технологические решения" , – отметил президент.

"Также был доклад по поводу текущего состояния украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб. Доклады о трехлетних контрактах для производителей дронов и других видов вооружения" , – говорится в сообщении.

В преддверии Ставки президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.