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Депутати зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії

Депутати зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії
Фото: Facebook

У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію створення порнографічного контенту. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

﻿"Ця версія більш консервативна, але після понад року дискусії з комітетом і робочою групою, я радий повідомити про досягнення компромісу", - повідомив він.

За його словами, пропонується, щоб дорослих людей за створення та поширення відео інтимного характеру не ув'язнювали на 3-5 років.

Кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

  • порнографія без згоди (порнопомста, deep fake).
  • екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія).
  • порнографія з дітьми й розповсюдження серед дітей.

Водночас сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми лишаються кримінальними злочинами. 

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