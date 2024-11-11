Депутаты зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии
В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации создания порнографического контента. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.
"Эта версия более консервативная, но после более года дискуссии с комитетом и рабочей группой, я рад сообщить о достижении компромисса", - сообщил он.
По его словам, предлагается, чтобы взрослых людей за создание и распространение видео интимного характера не сажали на 3-5 лет.
Уголовная ответственность останется исключительно за:
- порнография без согласия (порнопомста, deep fake).
- экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия).
- порнография с детьми и распространение среди детей.
В то же время сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми остаются уголовными преступлениями.