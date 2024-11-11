Міністр оборони Британії вважає, що Трамп не виведе США з НАТО

Новообраний президент США Дональд Трамп не ухвалюватиме рішення про вихід країни з НАТО. Таку думку в інтерв'ю Sky News висловив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє Укрінформ.

«Я не очікую, що США відвернуться від НАТО. Вони (США — ред.) визнають важливість Альянсу, і вони визнають важливість уникнення подальшого конфлікту в Європі» , - заявив він.

Водночас Гілі вважає, що Трамп «справедливо підштовхував європейські країни робити більші внески для фінансування НАТО».

За словами глави Міноборони, Британія взяла зобов'язання витрачати на оборону 2,5% ВВП, і пообіцяла збільшила витрати у 2025 році на 3 млрд фунтів стерлінгів.

Зазначається, що раніше країни-члени НАТО зобов'язалися витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону до 2024 року.

Очікується, що лише 23 з 32 країн виконають цю обіцянку до кінця року.

На теперішній час найбільша частка витрат на оборону спостерігається у Польщі — 4,1% ВВП, на другому місці Естонія — 3,4%, на третьому США — 3,4%.

Велика Британія посідає дев’яте місце в цьому списку з 2,3% ВВП.