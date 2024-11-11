Министр обороны Британии считает, что Трамп не выведет США из НАТО

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет принимать решение о выходе страны из НАТО. Такое мнение в интервью Sky News высказал министр обороны Великобритании Джон Гили, сообщает Укринформ.

«Я не ожидаю, что США отвернутся от НАТО. Они (США – ред.) признают важность Альянса, и они признают важность избегания дальнейшего конфликта в Европе» , - заявил он.

В то же время Гили считает, что Трамп «справедливо подталкивал европейские страны вносить большие взносы для финансирования НАТО».

По словам главы Минобороны, Британия обязалась тратить на оборону 2,5% ВВП, и пообещала увеличить расходы в 2025 году на 3 млрд фунтов стерлингов.

Отмечается, что ранее страны-члены НАТО обязались тратить не менее 2% ВВП на оборону до 2024 года.

Ожидается, что только 23 из 32 стран выполнят это обещание до конца года.

В настоящее время наибольшая доля расходов на оборону наблюдается в Польше – 4,1% ВВП, на втором месте Эстония – 3,4%, на третьем США – 3,4%.

Великобритания занимает девятое место в этом списке с 2,3% ВВП.