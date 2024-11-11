Бізнес вимагає повернути бронювання та визначити критичність підприємств

Бізнес-асоціації закликають владу України відновити визначення критичності для підприємств та заблоковане бронювання працівників.﻿ Про це йдеться у спільній заяві бізнес-асоціацій України, яке опубліковане на сайті Спілки резидентів "Дія.City", повідомляє Економічна правда.

"Сьогодні, в умовах безпрецедентних викликів, нам критично важливо створити стабільні умови для роботи бізнесу" , - йдеться у повідомленні.

За задумом, це дозволить підтримувати виробництво життєво необхідних товарів, надавати якісні послуги населенню, забезпечити логістику та підтримку експорту, а як результат — зберегти робочі місця та забезпечити вчасну сплату податків до бюджету.

Для забезпечення достатнього рівня надходжень до бюджетів різних рівнів, спілки сформували чотири важливі кроки, які очікують від держави:

Необхідно негайно відновити та прискорити процес визнання підприємств критично важливими для економіки, забезпечення життєдіяльності населення та національної безпеки.

Необхідно негайно розблокувати штучну затримку у процедурі бронювання в паперовій та/або електронній формі або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (єБронювання).

Надати бізнес-спільноті розгорнуті результати перевірки реєстру критично важливих підприємств та у разі необхідності змін в переліку компаній чи критеріїв, обґрунтування пропозицій змін.

Обговорити потенційні зміни до процедур чи критеріїв оцінки критичності підприємств та бронювання.

"Ми закликаємо до термінової зустрічі представників влади з бізнес-спільнотами для детального обговорення зазначених питань і знаходження оптимальних рішень. Лише постійний та публічний діалог між бізнесом і владою є єдиним шляхом до ефективного вирішення спільних викликів і підвищення взаємної довіри" , - додали у зверненні.

У зверненні взяли участь Diia.City United, Спілка українських підприємців, Торгово-промислова палата, Асоціація IT Ukraine, Міжнародна бізнес-спільнота Board, обʼєднання учасників Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України.