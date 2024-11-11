Бизнес требует вернуть бронирование и определить критичность предприятий

Бизнес-ассоциации призывают власти Украины восстановить определение критичности для предприятий и заблокированное бронирование работников.﻿ Об этом говорится в совместном заявлении бизнес-ассоциаций Украины, которое опубликовано на сайте Союза резидентов "Дія.City", сообщает Экономическая правда.

"Сегодня, в условиях беспрецедентных вызовов, нам критически важно создать стабильные условия для работы бизнеса" , - говорится в сообщении.

По замыслу, это позволит поддерживать производство жизненно необходимых товаров, предоставлять качественные услуги населению, обеспечить логистику и поддержку экспорта, а как результат - сохранить рабочие места и обеспечить своевременную уплату налогов в бюджет.

Для обеспечения достаточного уровня поступлений в бюджеты разных уровней, союзы сформировали четыре важных шага, которые ожидают от государства:

Необходимо немедленно восстановить и ускорить процесс признания предприятий критически важными для экономики, обеспечения жизнедеятельности населения и национальной безопасности.

Необходимо немедленно разблокировать искусственную задержку в процедуре бронирования в бумажной и/или электронной форме или средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (еБронирование).

Предоставить бизнес-сообществу развернутые результаты проверки реестра критически важных предприятий и в случае необходимости изменений в перечне компаний или критериев, обоснование предложений изменений.

Предоставить бизнес-сообществу развернутые результаты проверки реестра критически важных предприятий и в случае необходимости изменений в перечне компаний или критериев, обоснование предложений изменений. Обсудить потенциальные изменения в процедуры или критерии оценки критичности предприятий и бронирования.

"Мы призываем к срочной встрече представителей власти с бизнес-сообществами для детального обсуждения указанных вопросов и нахождения оптимальных решений. Только постоянный и публичный диалог между бизнесом и властью является единственным путем к эффективному решению общих вызовов и повышению взаимного доверия" , - добавили в обращении.

В обращении приняли участие Diia.City United, Союз украинских предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Ассоциация IT Ukraine, Международное бизнес-сообщество Board, объединение участников Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины.