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Білорусь офіційно приєдналася до БРІКС як партнер

Білорусь офіційно приєдналася до БРІКС як партнер
Фото: wikimedia

У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що країна офіційно стала країною-партнером БРІКС. З посиланням на пресслужбу дипломатичного відомства, повідомляє Дзеркало тижня.

"5 листопада самопроголошений президент країни Аляксандр Лукашенка підписав лист на адресу Владіміра Путіна про готовність долучитися до БРІКС у ролі партнера", – йдеться у дописі.

У білоруському МЗС також зазначили, що офіційна відповідь на письмове запрошення є обовʼязковим елементом узгодженої державами-членами процедури отримання партнерського статусу. Саме з цього моменту країна офіційно вважається партнером БРІКС.

"Статус країни-партнера серед іншого передбачає участь на постійній основі у спеціальних сесіях самітів і зустрічей міністрів закордонних справ БРІКС. Крім того,  можливе запрошення партнерів на інші заходи міністерського рівня, зокрема з тематики торгівлі, зустрічі представників з національної безпеки та форум парламентаріїв. Партнери можуть приєднуватися до підсумкових документів БРІКС, розширюючи тим самим їхнє географічне охоплення і посилюючи голос об'єднання в міжнародних справах", – підкреслили у міністерстві.

Нагадаємо, останній саміт БРІКС проходив 22-24 жовтня у російській Казані. В американському Інституті вивчення війни підкреслювали, що декларація за підсумками зустрічі показала, що Москві не вдалося заручитися міжнародною підтримкою для створення альтернативної системи безпеки, про яку мріє Кремль.

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