В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что страна официально стала страной-партнером БРИКС. Со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства, сообщает Зеркало недели.

"5 ноября самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко подписал письмо в адрес Владимира Путина о готовности присоединиться к БРИКСу в качестве партнера" , - говорится в сообщении.

Официальный ответ на письмо приглашение является обязательным элементом согласованной государствами-членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС.

Статус страны-партнера среди прочего предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Партнеры могут присоединяться к итоговым документам БРИКС, расширяя тем самым их географический охват и усиливая голос объединения в международных делах" , - подчеркнули в министерстве.

Напомним, последний саммит БРИКС проходил 22-24 октября в Казани. В американском Институте исследования войны подчеркивали, что декларация по итогам встречи показала, что Москве не удалось заручиться международной поддержкой создания альтернативной системы безопасности, о которой мечтает Кремль.