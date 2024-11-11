У Бєлгороді в багатоповерховий будинок влучив російський безпілотник нібито помилково. З посиланням на місцеве видання Пепел, повідомляє Новое время.

Дрон атакував багатоповерховий будинок у Бєлгороді 5 листопада. Це сталося в мікрорайоні Нове життя.

За заявою місцевої влади, поранення дістали двоє людей, було пошкоджено 40 квартир у трьох будинках, а також 24 автомобілі.

Журналісти зазначають, що опубліковане того ж дня відео удару було обрізано таким чином, щоб приховати факт роботи ППО. Вивчивши нове відео удару, отримане з камери відеоспостереження на під'їзді будинку навпроти, журналісти повідомили, що БПЛА, який атакував будинок, найбільше схожий на російський шахед.

Маріонетки Кремля в Бєлгородській області, як зазвичай, звинуватили в ударі ЗСУ.