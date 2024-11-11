В Белгороде в многоэтажный дом попал российский беспилотник якобы по ошибке. Со ссылкой на местное издание Пепел, сообщает Новое время.

Дрон атаковал многоэтажный дом в Белгороде 5 ноября. Это произошло в микрорайоне Новая жизнь.

По заявлению местных властей, ранение получили два человека, были повреждены 40 квартир в трех дома, а также 24 автомобиля.

Журналисты отмечают, что опубликованное в тот же день видео удара было обрезано таким образом, чтобы скрыть факт работы ПВО. Изучив новое видео удара, полученное с камеры видеонаблюдения на подъезде дома напротив, журналисты сообщили, что атаковавший дом БПЛА больше всего похож на российский шахед.

Марионетки Кремля в Белгородской области, как обычно, обвинили в ударе ВСУ.