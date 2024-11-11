Бербок вважає, що Путін може скористатися перехідним періодом у США

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європа "без зволікання" має посилити допомогу Україні, оскільки російський диктатор Володимир Путін може скористатися перехідним періодом у США. З посиланням на Le Monde, повідомляє Ліга.net.

"У нас немає часу чекати весни, зараз перехідний період, на який Путін завжди чекав після результатів виборів у США" , – сказала глава німецького МЗС на конференції у Берліні.

Бербок вважає, що російський диктатор може скористатися перехідним періодом у США після виборів президента, щоб посилити перевагу на фронті. Щоб цього не допустити, Європа має "мобілізувати зараз" все, що може дати для підтримки України.

Бербок наполягає на посиленні протиповітряної оборони України. За її словами, перед виборами в США Росія атакувала Україну більшою кількістю дронів, ніж будь-коли раніше, і "повітряна війна" зараз перебуває у "вирішальній фазі".

Глава німецького МЗС висловила сподівання, що Німеччина зможе збільшити бюджетні витрати на підтримку України. Також вона вважає, що виділення країнами НАТО 2% ВВП на оборону "недостатньо у наш час".