Бербок считает, что Путин может воспользоваться переходным периодом в США

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европа "без промедления" должна усилить помощь Украине, так как российский диктатор Владимир Путин может воспользоваться переходным периодом в США. Со ссылкой на Le Monde, сообщает Лига.net.

"У нас нет времени ждать весны, сейчас переходный период, которого Путин всегда ждал после результатов выборов в США" , – сказала глава немецкого МИД на конференции в Берлине.

Бербок считает, что российский диктатор может воспользоваться переходным периодом в США после выборов президента, чтобы усилить преимущество на фронте. Чтобы этого не допустить, Европа должна "мобилизовать прямо сейчас" все, что может дать для поддержки Украины.

В частности, Бербок настаивает на усилении противовоздушной обороны Украины. По ее словам, перед выборами в США Россия атаковала Украину большим количеством дронов, чем когда-либо прежде и "воздушная война" сейчас находится в "решающей фазе".

Глава немецкого МИД выразила надежду, что Германия сможет увеличить бюджетные расходы на поддержку Украины. Также она считает, что выделения странами НАТО 2% ВВП на оборону "недостаточно в наше время".