Енергетики пояснили причину екстрених відключень під час повітряної тривоги

Член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко пояснив в телеефірі, що аварійні відключення 11 листопада застосовували як превентивний крок для пом'якшення можливих наслідків російських ударів, повідомляє Економічна правда.

Бойко зазначив, що якщо в енергосистемі відключається один із ключових елементів — через ураження або автоматичне вимкнення, — це може спричинити каскадний ефект, тобто низку відключень інших елементів мережі.

"Відповідно, для того, щоб уникнути каскадних аварій, навантаження у системі знижують. Тобто, виводиться з роботи частина генеруючого обладнання, і для того, щоб систему збалансувати, відключаються певні групи споживачів. Для того, щоб знизити споживання у системі, і відповідно – знизити цю ймовірність важких аварій" , - пояснив Бойко.

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що енергетична мережа - це ланцюжок послідовно з'єднаних енергооб'єктів.

"Струм від електростанції через підстанції дротами іде до клієнта. Коли одна з ланок перестає працювати, споживач відпадає, а на об'єкті генерації або підстанції стається замикання через надлишок електроенергії. Обладнання горить" , - зазначив він.

Тому, щоб знизити ризики перевантажень, на станціях знижують виробництво електроенергії.

Зазвичай швидко оперувати обсягами генерації допомагали ТЕС та ТЕЦ. Але обстріли влітку 2024 року дуже сильно вразили теплову генерацію, тому іноді маневрувати доводиться за допомогою інших об'єктів, які для цього не призначені, додав Коваленко.