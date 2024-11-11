Энергетики объяснили причину экстренных отключений во время воздушной тревоги

Член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко в телеэфире объяснил, что аварийные отключения 11 ноября применяли как превентивный шаг для смягчения возможных последствий российских ударов, сообщает Экономическая правда.

Бойко отметил, что если в энергосистеме отключается один из ключевых элементов - из-за поражения или автоматического отключения - это может вызвать каскадный эффект, то есть ряд отключений других элементов сети.

"Соответственно, для того, чтобы избежать каскадных аварий, нагрузку в системе снижают. То есть, выводится из работы часть генерирующего оборудования, и для того, чтобы систему сбалансировать, отключаются определенные группы потребителей, для того чтобы снизить потребление в системе, и соответственно - снизить эту вероятность тяжелых аварий" , - пояснил Бойко.

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что энергетическая сеть - это цепочка последовательно соединенных энергообъектов.

"Ток от электростанции через подстанции по проводам идет к клиенту. Когда одно из звеньев перестает работать, потребитель отпадает, а на объекте генерации или подстанции происходит замыкание из-за избытка электроэнергии. Оборудование горит" , - отметил он.

Поэтому, чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии.

Обычно быстро оперировать объемами генерации помогали ТЭС и ТЭЦ. Но обстрелы летом 2024 года очень сильно поразили тепловую генерацию, поэтому иногда маневрировать приходится с помощью других объектов, которые для этого не предназначены, добавил Коваленко.