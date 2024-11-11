В Україні розробили аналог дронів Mavic

Українські виробники розробили дрон з тактико-технічними характеристиками китайського Mavic. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що БПЛА вже продемонстрували військовим. Польотні місії виконали шість команд: політ на 10 км на висоті понад 250 м та пошук мішені.

Міністр повідомив, що на вихідних були зібрані вісім виробників таких дронів, на різних стадіях готовності. Два з них уже кодифіковані.

Військовий портал Defence Express повідомив, що представлені дрони, які позиціонуються, як аналоги Mavic від DJI, «не є такими від слова зовсім». У матеріалі сказано, що всі представлені зразки мають схожі габарити. Вони можуть перебувати в повітрі 40−60 хвилин та нести навантаження в 1−3 кг.

Їхнє призначення — це ведення спостереження, однак їх також можна використовувати для так званих скидів. Ці дрони призначені для виконання задач безпосередньо на полі бою, повідомили в Defence Express.