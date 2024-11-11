В Украине разработали аналог дронов Mavic

Украинские производители разработали дрон с тактико-техническими характеристиками китайского Mavic. Об этом заявил министр по стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, сообщает Новое время.

Он отметил, что БПЛА уже продемонстрировали военным. Полетные миссии выполнили шесть команд: полет на 10 км на высоте более 250 м и поиск мишени.

Министр сообщил, что на выходных были собраны восемь производителей таких дронов, на разных стадиях готовности. Два из них уже кодифицированы.

Военный портал Defence Express сообщил, что представленные дроны, которые позиционируются, как аналоги Mavic от DJI, «не являются таковыми от слова совсем». В материале сказано, что все представленные образцы имеют схожие габариты. Они могут находиться в воздухе 40−60 минут и нести нагрузку в 1−3 кг.

Их назначение — это ведение наблюдения, однако их также можно использовать для так называемых сбросов. Эти дроны предназначены для выполнения задач непосредственно на поле боя, сообщили в Defence Express.