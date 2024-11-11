Окупанти стали прицільно бити по супермаркетах у Харкові - Bild
Армія Росії останнім часом стала прицільно атакувати супермаркети в Харкові. Про це поінформував кореспондент Bild Бйорн Штріцель, який побував у місті, повідомляє Новое время.
За його словами, раніше російські війська прицільно атакували ТЕЦ, щоб позбавити українців світла і тепла взимку.
«Тепер росіяни ціляться прицільно в супермаркети, щоб зробити життя якомога нестерпнішим для майже 1 млн мешканців, які залишаються в Харкові, зокрема 200 000 вимушених переселенців», — заявив він.
Заступник голови Харківспецбуду Максим Песін наголосив, що з настанням холодів особливо важливо оперативно відновлювати розбиті вікна в будинках постраждалих. Нещодавно, після одного удару ракети, було вибито близько 800 вікон.
«Ми прагнемо відремонтувати всі пошкоджені вікна протягом доби. Інакше тисячі людей були б змушені покинути свої будинки після такої атаки», - зазначив Песін.
Згідно з даними мерії Харкова, за останні два місяці місто зазнало 78 обстрілів з боку російських окупантів з використанням ракет і плануючих бомб. Унаслідок цих атак було пошкоджено загалом 4500 житлових будинків.