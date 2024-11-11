Оккупанты стали прицельно бить по супермаркетам в Харькове - Bild

Армия России в последнее время стала прицельно атаковать супермаркеты в Харькове. Об этом информировал корреспондент Bild Бьерн Штрицель, который побывал в городе, сообщает Новое время.

По его словам, раньше российские войска прицельно атаковали ТЭЦ, чтобы лишить украинцев света и тепла зимой.

«Теперь россияне целятся прицельно в супермаркеты, чтобы сделать жизнь как можно невыносимее для почти 1 млн остающихся в Харькове жителей, в том числе 200 000 вынужденных переселенцев» , — заявил он.

Заместитель главы ХарківСпецБуд Максим Песин подчеркнул, что с наступлением холодов особенно важно оперативно восстанавливать разбитые окна в домах пострадавших. Недавно, после одного удара ракеты, было выбито около 800 окон.

«Мы стремимся отремонтировать все поврежденные окна в течение суток. Иначе тысячи людей оказались бы вынуждены покинуть свои дома после такой атаки» , — отметил Песин.

Согласно данным мэрии Харькова, за последние два месяца город подвергся 78 обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием ракет и планирующих бомб. В результате этих атак было повреждено в общей сложности 4500 жилых домов.