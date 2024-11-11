Боррель анонсував нові етапи переговорів щодо вступу України в ЄС

Україна активно рухається до членства в Європейському Союзі, і вже у 2025 році розпочнуться нові етапи переговорів щодо «конкретних кластерів». Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє Суспільне.

«Україна стала кандидатом на вступ до ЄС. Це дуже важливе рішення для вашого майбутнього. Членство у ЄС — це найбільше безпекове зобов’язання, яке ми можемо надати. Ми не військовий альянс, але бути частиною сім'ї Європейського союзу, європейської сім'ї означає мати потужні спроможності, адже кожен член цієї сім'ї відданий безпеці, захисту та цілісності решти і сім'ї як єдиного цілого» , — зазначив він.

Головний дипломат ЄС відзначив, що останній звіт, наданий Європейською комісією, «дуже позитивний».