Боррель анонсировал новые этапы переговоров по вступлению Украины в ЕС

Украина активно движется к членству в Европейском Союзе, и уже в 2025 году начнутся новые этапы переговоров по «конкретным кластерам». Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Суспільне.

«Украина стала кандидатом на вступление в ЕС. Это очень важное решение для вашего будущего. Членство в ЕС — это самое большое обязательство по безопасности, которое мы можем предоставить. Мы не военный альянс, но быть частью семьи Европейского союза, европейской семьи означает иметь мощные способности, ведь каждый член этой семьи предан безопасности, защите и целостности остальных и семьи как единого целого» , — отметил он.

Главный дипломат ЕС отметил, что последний отчет, предоставленный Европейской комиссией, «очень позитивный».