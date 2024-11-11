На Курщині Сили оборони стримують 50 тис окупантів - Зеленський

На Курському напрямку Сили оборони України стримують 50 тисяч російських солдатів, які завдяки цьому не воюють на території України.﻿﻿ Про це йдеться звернення президента Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.

Глава держави заслухав детальну доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті, передусім на Курахівському напрямку, та щодо Курщини.