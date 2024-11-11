На Курщині Сили оборони стримують 50 тис окупантів - Зеленський
На Курському напрямку Сили оборони України стримують 50 тисяч російських солдатів, які завдяки цьому не воюють на території України. Про це йдеться звернення президента Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.
Глава держави заслухав детальну доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті, передусім на Курахівському напрямку, та щодо Курщини.
"Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний у цих боях", - сказав президент.