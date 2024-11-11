На Курщине Силы обороны сдерживают 50 тыс оккупантов - Зеленский

На Курском направлении Силы обороны Украины сдерживают 50 тысяч российских солдат, которые благодаря этому не воюют на территории Украины.﻿﻿ Об этом говорится в видеообращении президента, сообщает Украинская правда.

Глава государства заслушал подробный доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, прежде всего на Кураховском направлении, и по Курщине.