МЗС Молдови викликало посла РФ після падіння російських безпілотників - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Молдови викликає до себе посла РФ Олега Озєрова, аби вручити йому ноту протесту через падіння російських безпілотників на території країни та втручання у вибори.﻿ Про це пише IPN із посиланням на власні джерела, повідомляє Ділова столиця.

Дипломат має прибути до МЗС у вівторок, 12 листопада.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін призначив Озєрова послом РФ у Молдові два місяці тому, 10 вересня. Минулого тижня в МЗС Росії викликали посла Молдови в Москві Ліліана Дарія. Росіяни йому вручили ноту протесту через нібито "дискримінаційні дії Кишинева щодо російських спостерігачів" на виборах у Молдові.

Нагадаємо, на території Молдови 10 листопада впали два фальш-дрони без бойової частини, які Росія масово застосовує у повітряних атаках проти України.