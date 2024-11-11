МИД Молдовы вызвал посла РФ после падения российских беспилотников - СМИ

Министерство иностранных дел Молдовы вызывает к себе посла РФ Олега Озерова, чтобы вручить ему ноту протеста из-за падения российских беспилотников на территории страны и вмешательства в выборы. Об этом пишет IPN со ссылкой на собственные источники, сообщает Деловая столица.

Дипломат должен прибыть в МИД во вторник, 12 ноября.

Президент РФ Владимир Путин назначил Озерова послом РФ в Молдове два месяца назад, 10 сентября. На минувшей неделе в МИД России вызвали посла Молдовы в Москве Лилиана Дария. Россияне ему вручили ноту протеста из-за якобы "дискриминационных действий Кишинева в отношении российских наблюдателей" на выборах в Молдове.

Напомним, на территории Молдовы 10 ноября упали два фальш-дрона без боевой части, которые Россия массово применяет в воздушных атаках против Украины.