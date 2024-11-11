Посаду посла США в ООН обійме противниця допомоги для України

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду посла США в ООН. Нею буде Еліз Стефанік. Вона не завжди підтримувала допомогу Україні. Вибір посла Трамп підтвердив для CNN, повідомляє Суспільне.

"Для мене велика честь висунути голову Еліз Стефанік на роботу в моєму кабінеті як посла США в ООН. Еліз — неймовірно сильний, витривалий і розумний боєць" , — сказав Трамп у своїй заяві журналістам.

Еліз Стефанік — конгресвумен з Нью-Йорка, четверта за рейтингом республіканка в Палаті представників. Вона займалася пошуком коштів для Республіканської партії.

Вона була на боці Трампа у 2019 році під час процедури імпічменту, а ще виступила на його захист після поразки на виборах президента у 2020 році, коли заперечувала проти визнання перемоги президента Джо Байдена в Палаті представників і заявляла про фальсифікації.

На сторінці коаліції представників Республіканської партії США "Республіканці за Україну" рівень підтримки України від Стефанік оцінюють як низький. Зокрема, вона голосувала за Закон про дозвіл на національну оборону, який скасував би б допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів, а також у 2024 році голосувала проти Закону про додаткові асигнування для України.

У квітні 2022 року вона заявила про рішучу підтримку США, але в листопаді 2023-го висловила сумніви, як використовують гроші на підтримку України, і заявила про потребу більше допомагати Ізраїлю.