Пост посла США в ООН займет противница помощи для Украины

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность посла США в ООН. Ею будет Элиз Стефаник. Она не всегда поддерживала помощь Украине. Выбор посла Трамп подтвердил CNN, сообщает Суспільне.

"Для меня большая честь выдвинуть председателя Элиз Стефаник на работу в моем кабинете в качестве посла США в ООН. Элиз — невероятно сильный, выносливый и умный боец" , — сказал Трамп в своем заявлении журналистам.

Элиз Стефаник – конгрессвумен из Нью-Йорка, четвертая по рейтингу республиканка в Палате представителей. Она занималась поиском средств для Республиканской партии.

Она была на стороне Трампа в 2019 году во время процедуры импичмента, а еще выступила в его защиту после поражения на выборах президента в 2020 году, когда возражала против признания победы президента Джо Байдена в Палате представителей и заявляла о фальсификации.

На страничке коалиции представителей Республиканской партии США "Республиканцы за Украину" уровень поддержки Украины от Стефаник оценивают как низкий. В частности, она голосовала за Закон о разрешении на национальную оборону, который отменил бы помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, а также в 2024 году голосовала против Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины.

В апреле 2022 года она заявила о решительной поддержке США, но в ноябре 2023-го выразила сомнения, как используют деньги в поддержку Украины, и заявила о необходимости больше помогать Израилю.