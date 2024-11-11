Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

11 листопада голова Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва оголосив про новий пакет допомоги для України. З посиланням на заяву Певкура у X (Twitter), повідомляє Європейська правда.

Певкур зазначив, що під час візиту в Києві зустрівся із Володимиром Зеленським і "підтвердив нашу подальшу військову підтримку Україні".

"По дорозі до його офісу я також підписав в електронному вигляді новий пакет військової допомоги, що містить одяг, стрілецьку зброю тощо. Нові пакети надійдуть вже наступного року (0,25% ВВП)" , – додав він.

Раніше Естонія передавала Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, польові госпіталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухпайки.

У березні країна оголосила про пакет військової допомоги Києву на 20 мільйонів євро.

Раніше в Естонії заявляли, що в країни практично не лишилося на складах зброї і боєприпасів, які вона могла б передати Україні.