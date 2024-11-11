Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины

11 ноября глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев объявил о новом пакете помощи для Украины.﻿﻿ Со ссылкой на заявление Певкура в X (Twitter), сообщает Европейская правда.

Певкур отметил, что во время визита в Киеве встретился с Владимиром Зеленским и "подтвердил нашу дальнейшую военную поддержку Украине".

"По дороге в его офис я также подписал в электронном виде новый пакет военной помощи, содержащий одежду, стрелковое оружие и тому подобное. Новые пакеты поступят уже в следующем году (0,25% ВВП)" , – добавил он.

Ранее Эстония передавала Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки.

В марте страна объявила о пакете военной помощи Киеву на 20 миллионов евро.

Ранее в Эстонии заявляли, что у страны практически не осталось на складах оружия и боеприпасов, которые она могла бы передать Украине.