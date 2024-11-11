Зеленський планує замінити українську посолку в США Маркарову - WP

Президент Володимир Зеленський планує замінити посолку України в США Оксану Маркарову після перемоги Дональда Трампа на виборах. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, повідомляє Новое время.

Зазначається, що напруженість між Україною та Трампом посилилася після вересневого візиту Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії.

Візит до цього штату, де тривали напружені передвиборчі змагання, союзники Трампа, зокрема спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, назвали політичним ходом.

За словами джерела видання, Зеленський наразі розглядає кандидатів на заміну Маркаровій. Посольство України у Вашингтоні поки не давало коментарів з цього приводу.

Водночас Оксана Маркарова 11 листопада повідомила у своєму Facebook, що українські дипломати продовжують розбудовувати й збільшувати двопартійну і двопалатну підтримку України.

«Головний же принцип роботи дипломатичної TeamUkraine залишається незмінним. Тому попереду багато важливих рішень, дзвінків, зустрічей і всього, що посилює нашу стратегічну дружбу з Америкою і дає можливість мати більше зброї і допомоги для України і більше санкцій для агресивної Росії» , — зазначила дипломатка.

25 вересня спікер Палати представників Майк Джонсон звернувся до Зеленського із закликом звільнити посолку України у США Оксану Маркарову після відвідин українською делегацією заводу в Пенсильванії, де виробляють артилерійські снаряди калібру 155 мм для Сил оборони України.

Джонсон заявив, що завод розташований у «хиткому» штаті Пенсильванія, разом із Зеленським його відвідав прихильник кандидатки у президенти Камали Гарріс, губернатор Пенсильванії від Демократичної партії Джош Шапіро, а республіканців під час візиту не було, бо їх «спеціально не запросили».

Він стверджував, що Республіканська партія втратила довіру до «здатності Маркарової справедливо й ефективно виконувати дипломатичну роботу» у США. Оксана Маркарова обіймає посаду посолки у Вашингтоні з квітня 2021 року.

29 вересня Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що звільнення українських послів він може обговорювати лише зі спікером Верховної Ради, а не з іноземцями.