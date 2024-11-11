Зеленский планирует заменить украинского посла в США Маркарову - WP
Президент Владимир Зеленский планирует заменить посол Украины в США Оксану Маркарову после победы Дональда Трампа на выборах. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Новое время.
Отмечается, что напряженность между Украиной и Трампом усилилась после сентябрьского визита Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании.
Визит в этот штат, где продолжались напряженные предвыборные соревнования, союзники Трампа, в частности спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, назвали политическим ходом.
По словам источника издания, Зеленский сейчас рассматривает кандидатов на замену Маркаровой. Посольство Украины в Вашингтоне пока не давало комментариев по этому поводу.
В то же время Оксана Маркарова 11 ноября сообщила в своем Facebook, что украинские дипломаты продолжают развивать и увеличивать двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины.
«Главный же принцип работы дипломатической TeamUkraine остается неизменным. Поэтому впереди много важных решений, звонков, встреч и всего, что усиливает нашу стратегическую дружбу с Америкой и дает возможность иметь больше оружия и помощи для Украины и больше санкций для агрессивной России», — отметила дипломат.
25 сентября спикер Палаты представителей Майк Джонсон обратился к Зеленскому с призывом уволить посла Украины в США Оксану Маркарову после посещения украинской делегацией завода в Пенсильвании, где производятся артиллерийские снаряды калибра 155 мм для Сил обороны Украины.
Он утверждал, что Республиканская партия потеряла доверие к «способности Маркаровой справедливо и эффективно выполнять дипломатическую работу» в США. Оксана Маркарова занимает должность посла в Вашингтоне с апреля 2021 года.
В частности, Джонсон заявил, что завод расположен в «шатком» штате Пенсильвания, вместе с Зеленским его посетил сторонник кандидата в президенты Камалы Харрис, губернатор Пенсильвании от Демократической партии Джош Шапиро, а республиканцев во время визита не было, потому что их «специально не пригласили».
29 сентября Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что увольнение украинских послов он может обсуждать только со спикером Верховной Рады, а не с иностранцами.