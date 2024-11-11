Дуда повідомив, що найближчими тижнями зустрінеться з Трампом
Найближчими тижнями президент Польщі Анджей Дуда найближчими тижнями зустрінеться з обраним президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив польський лідер у своїй соцмережі Х за підсумками телефонних переговорів із Трампом.
"Сьогодні ввечері мені пощастило поговорити телефоном з президентом Дональдом Трампом, щоб привітати його з історичним поверненням і вирішальною перемогою на президентських виборах... Ми також домовилися організувати нашу зустріч у США найближчими тижнями", — зазначив Дуда.
Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда наголосив на необхідності підтримки України.