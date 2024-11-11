Дуда сообщил, что в ближайшие недели встретится с Трампом
В ближайшие недели президент Польши Анджей Дуда в ближайшие недели встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил польский лидер в своей соцсети Х по итогам телефонных переговоров с Трампом.
"Сегодня вечером мне посчастливилось поговорить по телефону с президентом Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с историческим возвращением и решающей победой на президентских выборах… Мы также договорились организовать нашу встречу в США в ближайшие недели", — отметил Дуда.
Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда отметил необходимость поддержки Украины.