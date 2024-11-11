Дуда сообщил, что в ближайшие недели встретится с Трампом

В ближайшие недели президент Польши Анджей Дуда в ближайшие недели встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом﻿, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил польский лидер в своей соцсети Х по итогам телефонных переговоров с Трампом.

"Сегодня вечером мне посчастливилось поговорить по телефону с президентом Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с историческим возвращением и решающей победой на президентских выборах… Мы также договорились организовать нашу встречу в США в ближайшие недели" , — отметил Дуда.

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда отметил необходимость поддержки Украины.