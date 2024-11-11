Євросоюз надав Україні військову допомогу на 44 млрд євро - Умєров

Європейський Союз уже надав Україні військову допомогу на суму 44 млрд євро і має намір продовжувати нарощувати підтримку, повідомляє Лівий берег.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками зустрічі з главою євродипломатії Жозепом Боррелем.

За словами Умєрова, одним із найефективніших кроків для допомоги є інвестиції в український оборонно-промисловий сектор. Зокрема, виробництво дронів.

«Розповів делегації ЄС про можливості українського виробництва безпілотників, яке наразі оцінюється в 11 млрд доларів. З них близько 3 млрд доларів ми можемо вкласти самостійно, однак для максимального розвитку нашого потенціалу потрібна фінансова підтримка партнерів» , - зазначив міністр.

Умєров висловив сподівання, що «значна частина наступного траншу від заморожених російських активів буде спрямована саме на зміцнення нашого оборонно-промислового комплексу».

Глава Міноборони вручив також Боррелю «Хрест пошани» як подяку за зусилля, які зміцнили оборонні можливості України.

Днями Рада ЄС ухвалила рішення продовжити мандату Місії з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) ще на два роки.