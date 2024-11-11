Евросоюз предоставил Украине военную помощь на 44 млрд евро - Умеров

Европейский Союз уже предоставил Украине военную помощь на сумму 44 млрд. евро и намерен продолжать наращивать поддержку, сообщает Левый берег.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

По словам Умерова, одним из самых эффективных шагов для помощи это инвестиции в украинский оборонно-промышленный сектор. В частности, производство дронов.

«Рассказал делегации ЕС о возможностях украинского производства беспилотников, которое сейчас оценивается в 11 млрд долларов. Из них около 3 млрд долларов мы можем вложить самостоятельно, однако для максимального развития нашего потенциала нужна финансовая поддержка партнеров» , - отметил министр.

Умеров выразил надежду, что "значительная часть следующего транша от замороженных российских активов будет направлена именно на укрепление нашего оборонно-промышленного комплекса".

Глава Минобороны вручил также Боррелю «Крест почета» как благодарность за усилия, укрепившие оборонные возможности Украины.

На днях Совет ЕС принял решение продлить мандат Миссии по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) еще на два года.