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РФ втратила за добу рекордну кількість військових – дані Генштабу

РФ втратила за добу рекордну кількість військових – дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила у ході війни проти України приблизно 1950 військових, а також 23 танки, 81 бронемашину, 38 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 712 610 (+1 950) осіб,
  • танків – 9 276 (+23) од,
  • бойових броньованих машин – 18 847 (+81) од,
  • артилерійських систем – 20 352 (+38) од,
  • РСЗВ – 1 249 (+4) од,
  • засобів ППО – 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 737 (+61) од,
  • крилатих ракет – 2 636 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 870 (+68) од,
  • спеціальної техніки – 3 626 (+6) од.

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