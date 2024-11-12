РФ втратила за добу рекордну кількість військових – дані Генштабу
За минулу добу Росія втратила у ході війни проти України приблизно 1950 військових, а також 23 танки, 81 бронемашину, 38 артсистем та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 712 610 (+1 950) осіб,
- танків – 9 276 (+23) од,
- бойових броньованих машин – 18 847 (+81) од,
- артилерійських систем – 20 352 (+38) од,
- РСЗВ – 1 249 (+4) од,
- засобів ППО – 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 737 (+61) од,
- крилатих ракет – 2 636 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 870 (+68) од,
- спеціальної техніки – 3 626 (+6) од.