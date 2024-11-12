РФ втратила за добу рекордну кількість військових – дані Генштабу

За минулу добу Росія втратила у ході війни проти України приблизно 1950 військових, а також 23 танки, 81 бронемашину, 38 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали: