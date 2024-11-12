РФ потеряла за сутки рекордное количество военных – данные Генштаба

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1950 военных, а также 23 танка, 81 бронемашин, 38 артсистем и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составили: