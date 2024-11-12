РФ потеряла за сутки рекордное количество военных – данные Генштаба
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1950 военных, а также 23 танка, 81 бронемашин, 38 артсистем и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 712 610 (+1 950) человек,
- танков – 9 276 (+23) ед,
- боевых бронированных машин – 18 847 (+81) ед,
- артиллерийских систем – 20 352 (+38) ед,
- РСЗО – 1 249 (+4) ед,
- средств ПВО – 996 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 737 (+61) ед,
- крылатых ракет – 2 636 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 870 (+68) ед,
- специальной техники – 3 626 (+6) ед.