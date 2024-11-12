Close button

РФ потеряла за сутки рекордное количество военных – данные Генштаба

РФ потеряла за сутки рекордное количество военных – данные Генштаба
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1950 военных, а также 23 танка, 81 бронемашин, 38 артсистем и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 712 610 (+1 950) человек,
  • танков – 9 276 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 847 (+81) ед,
  • артиллерийских систем – 20 352 (+38) ед,
  • РСЗО – 1 249 (+4) ед,
  • средств ПВО – 996 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 737 (+61) ед,
  • крылатых ракет – 2 636 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 870 (+68) ед,
  • специальной техники – 3 626 (+6) ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics