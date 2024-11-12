У МЗС Росії хочуть від Молдови доказів про падіння російських безпілотників

У Міністерстві закордонних справ Росії запросили від Молдови доказів її звинувачень після того, як на території країни впали два російських безпілотники і Кишинів викликав посла РФ. Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Європейська правда.

Захарова назвала обурення Молдови "голослівними антиросійськими випадами".

"Вкотре не було надано жодних доказів того, що БПЛА мали російське походження і запущені з території нашої країни. МЗС Молдови обмежилося посиланням на нібито наявні у молдовської сторони "точні дані", не розкриваючи деталей. Переконана, докази ніколи не будуть надані, тому що їх немає" , – заявила Захарова.

Речниця МЗС Росії побачила в інциденті "провокацію з боку України".

"Інформація про два БПЛА, які нібито впали у Молдові, з’явилась одночасно із проведенням ЗСУ масованого нальоту на Росію і цивільні об’єкти у Росії. Цей збіг вказує на прагнення київської влади спровокувати Молдову на повноформатне залучення до бойових дій на боці України та Заходу" , – заявила Захарова.

Нагадаємо, протягом неділі в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.