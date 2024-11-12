В МИД России хотят от Молдовы доказательств о падении российских беспилотников

В Министерстве иностранных дел России запросили от Молдовы доказательств ее обвинений после того, как на территории страны упали два российских беспилотника и Кишинев вызвал посла РФ. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает Европейская правда.

Захарова назвала возмущение Молдовы "голословными антироссийскими выпадами".

"В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запушены с территории нашей страны, представлено не было. МИД Молдавии ограничился ссылкой на якобы имеющиеся у молдавской стороны "точные сведения", не раскрывая деталей. Уверены, что доказательства никогда не будут представлены, потому что их нет" , – заявила Захарова.

Спикер МИД России увидела в инциденте "провокацию со стороны Украины".

"Информация о двух БПЛА, якобы упавших в Молдавии, появилась одновременно с проведением ВСУ массированного налёта на Россию и гражданские объекты в Российской Федерации. Данное совпадение указывает на стремление киевских властей спровоцировать Молдавию на полноформатное подключение к участию в боевых действиях на стороне Украины и Запада" , – заявила Захарова.

Напомним, в течение воскресенья в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.