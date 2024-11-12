FT: Євросоюз планує витратити мільярди євро на оборону та безпеку

Брюссель змінює свою політику витрат, щоб перенаправити десятки мільярдів євро на оборону та безпеку через війну Росії в Україні та повернення Дональда Трампа в Білий дім. Про це пише Financial Times, повідомляє Лівий берег.

Зміни можуть торкнутися близько 392 мільярдів євро, які виділяються на так звані фонди згуртованості до 2027 року. Хоча ці кошти зараз не можуть безпосередньо витрачатись на військову техніку, нова ініціатива дозволить країнам-членам інвестувати у так звані "технології подвійного призначення", наприклад, дрони, а також у модернізацію інфраструктури, зокрема, доріг і мостів для поліпшення мобільності військ.

Столицям держав-членів найближчими тижнями повідомлять, що політика розподілу коштів на підтримку оборонних промисловостей і проєктів військової мобільності, таких як зміцнення доріг і мостів, буде більш гнучкою. Це також включатиме дозвіл на посилене фінансування виробництва зброї та боєприпасів, хоча заборона на використання коштів ЄС для закупівлі зброї залишиться.

Такі витрати можливі за умови, що вони підтримують регіональний розвиток, включно з військовою мобільністю. Особливо це питання актуальне для Німеччини, яка є ключовим транзитним центром Європи, але потребує значного оновлення інфраструктури. За оцінками міністерства економіки Німеччини, для цього потрібно близько 165 мільярдів євро. Тому ця країна має отримати 39 мільярдів євро з фондів згуртованості до 2027.

Найбільші бенефіціари фондів згуртованості, такі як Польща, Італія та Іспанія, наразі використали лише близько 5% виділених коштів. Польща, котра посилила свої вимоги до ЄС щодо збільшення військових витрат, значно наростила бюджет на оборону. Ця країна перевищила ціль НАТО у 2% від ВВП, збільшивши витрати до 4,1%. Тому Польща є одним із лідерів у Європі за рівнем військових витрат.

Зміни в політиці, спрямовані на збільшення витрат на оборону, будуть схвалені Німеччиною, Нідерландами та Швецією, які вважають використання вже існуючих коштів кращим рішенням, ніж збільшення боргового навантаження. Але ЄС має збалансувати увагу до оборонних витрат і продовжити інвестиції в “зелені” технології та цифрову інфраструктуру.

Регіональні уряди "схвильовані" цим рішенням, оскільки зміни можуть відбутися за рахунок регіонального розвитку та означати централізацію фінансування поза межами місцевої влади.

Країни ЄС поки що витратили відносно невелику частину своїх фондів згуртованості, тому що натомість вони віддали пріоритет мільярдам у так званих фондах відновлення, які стали доступними після пандемії Covid-19. Термін їх дії закінчується у 2026-му.

Зміни в політиці є преамбулою до більшої уваги до оборони в наступному бюджеті ЄС, починаючи з 2028 року. Його почнуть обговорювати з наступного року. У нещодавній доповіді для комісії колишній президент Фінляндії Саулі Нііністе виступав за резервування 20 відсотків цього для оборони.