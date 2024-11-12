FT: Евросоюз планирует потратить миллиарды евро на оборону и безопасность

Брюссель меняет свою политику расходов, чтобы перенаправить десятки миллиардов евро на оборону и безопасность из-за войны России в Украину и возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет Financial Times, сообщает Левый берег.

Изменения могут затронуть около 392 миллиардов евро, выделяемых на так называемые фонды сплоченности до 2027 года. Хотя эти средства сейчас не могут напрямую тратиться на военную технику, новая инициатива позволит странам-членам инвестировать в так называемые технологии двойного назначения, например, дроны, а также в модернизацию инфраструктуры, в частности, дорог и мостов для улучшения мобильности войск.

Столицам государств-членов в ближайшие недели сообщат, что политика распределения средств в поддержку оборонных промышленностей и проектов военной мобильности, таких как укрепление дорог и мостов, будет более гибкой. Это также будет включать в себя разрешение на усиленное финансирование производства оружия и боеприпасов, хотя запрет на использование средств ЕС для закупки оружия останется.

Такие расходы возможны при условии, что они поддерживают региональное развитие, включая военную мобильность. Особенно этот вопрос актуален для Германии, которая является ключевым транзитным центром Европы, но требует значительного обновления инфраструктуры. По оценкам министерства экономики Германии, для этого требуется около 165 миллиардов евро. Поэтому эта страна должна получить 39 миллиардов евро из фондов сплоченности к 2027 году.

Наибольшие бенефициары фондов сплоченности, такие как Польша, Италия и Испания, использовали лишь около 5% выделенных средств. Польша, усилившая свои требования к ЕС по увеличению военных расходов, значительно нарастила бюджет на оборону. Эта страна превысила цель НАТО в 2% ВВП, увеличив расходы до 4,1%. Поэтому Польша является одним из лидеров в Европе по уровню военных расходов.

Изменения в политике, направленные на увеличение расходов на оборону, будут одобрены Германией, Нидерландами и Швецией, которые считают использование уже существующих средств лучше решением, чем увеличение долговой нагрузки. Но ЕС должен сбалансировать внимание к оборонным расходам и продолжить инвестиции в "зеленые" технологии и цифровую инфраструктуру.

Региональные правительства "взволнованы" этим решением, поскольку изменения могут произойти за счет регионального развития и означать централизацию финансирования вне местных властей.

Страны ЕС пока потратили относительно небольшую часть своих фондов сплоченности, потому что они отдали приоритет миллиардам в так называемых фондах восстановления, которые стали доступны после пандемии Covid-19. Срок их действия истекает в 2026-м.

Изменения в политике являются преамбулой к большему вниманию обороны в следующем бюджете ЕС, начиная с 2028 года. Его начнут обсуждать со следующего года. В недавнем докладе для комиссии бывший президент Финляндии Саули Ниинисте выступал за резервирование 20 процентов для обороны.