У Росії почалися рекордні проблеми з виплатами споживчих кредитів – ЗМІ

Бум споживчого кредитування, який охопив Росію на тлі війни з Україною, почав приносити свої перші сумні плоди, повідомляє The Moscow Times.

Рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків впав до мінімуму з пандемії 2020 року, випливає з даних «Скоринг Бюро». Індекс «кредитної свідомості», який враховує неплатежі за кредитами, станом на 1 жовтня опустився до 1,53 пункту з 1,83 пункту роком раніше, а період його безперервного зниження — три квартали поспіль — став безпрецедентним за 12 років доступної статистики.

З початку року до кінця серпня 800 тисяч росіян вийшли на прострочення за позиками у банків, а загальна кількість неплатників досягла 6,2 мільйона, повідомив РБК гендиректор «Скорінг Бюро» Олег Лагуткін.

Зростання прострочення спостерігається за кредитними картками, ставки за якими найвищі серед усіх банківських кредитів, зазначає керуючий директор рейтингового агентства «Експерт РА» Юрій Бєліков. Люди часто використовують кредитні ліміти за картами, тому що банки не схвалюють їм кредити готівкою через високе боргове навантаження, зазначає він.

Одночасно зростає прострочення по іпотеці: до кінця вересня її загальний обсяг підскочив на 37% рік у рік, до 136 млрд рублів. А кількість позик, за якими клієнти банків перестали вчасно платити, досягла 52,2 тисяч проти 47,8 тисяч у січні.

Банк Росії поки що не бачить проблеми: згідно з його статистикою, у вересні прострочено було 3,5% споживчих позик — стільки ж, скільки на початку року, і менше, ніж рік тому (3,7% на вересень-2023). У грошах обсяг прострочення становив лише 1,6 трлн рублів.

Однак ці цифри не враховують борги, які банки списали з балансу, продавши колекторам або відправивши на стягнення до суду. Федеральна служба судових приставів бачить прострочення в рази вище, ніж ЦП, - у неї в роботі знаходяться борги на 3,4 трольйони рублів рублів. За даними ФССП, за січень-вересень у країні було порушено 10,9 мільйона справ про стягнення боргів фізосіб, а їхня загальна сума - 1,4 трлн рублів - перевищила результат за весь минулий рік.

Основним чинником потенційного дефолту позичальників фізосіб є інфляція, каже директор департаменту роздрібних ризиків банку «Зеніт» Олександр Шорніков: зростання цін збільшує витрати споживачів і на виплати за кредитами залишається дедалі менше.

За даними «Левада центру», проблеми з погашеннями мають майже половина позичальників: у 35% складності «невеликі», у 12% — серйозні, а 1% визнають, що вже не можуть платити зовсім.

За даними ЦБ, на 1 вересня громадяни РФ були винні банкам рекордні 37,9 трлн рублів. За останній рік ця сума зросла на 5,5 трильйонів рублів, а з початку війни - на 12,9 трлн.