В России начались рекордные проблемы с выплатами потребительских кредитов - СМИ

Бум потребительского кредитования, охвативший Россию на фоне войны с Украиной, начал приносить свои первые печальные плоды, сообщает The Moscow Times.

Уровень платежной дисциплины клиентов российских банков упал до минимума с пандемии 2020 года, следует из данных «Скоринг Бюро». Индекс «кредитной сознательности», который учитывает неплатежи по кредитам, по состоянию на 1 октября опустился до 1,53 пункта с 1,83 пункта годом ранее, а период его безостановочного снижения — три квартала подряд — стал беспрецедентным за 12 лет доступной статистики.

С начала года по конец августа 800 тысяч россиян вышли на просрочку по займам у банков, а общее число неплательщиков достигло 6,2 миллиона, сообщил РБК гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

Рост просрочки наблюдается по кредитным картам, ставки по которым самые высокие среди всех банковских кредитов, отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Люди часто используют кредитные лимиты по картам, потому что банки не одобряют им кредиты наличными из-за высокой долговой нагрузки, указывает он.

Одновременно растет просрочка по ипотеке: к концу сентября ее общий объем подскочил на 37% год к году, до 136 млрд рублей. А число займов, по которым клиенты банков перестали вовремя платить, достигло 52,2 тысячи против 47,8 тысячи в январе.

Банк России пока не видит проблемы: согласно его статистике, в сентябре просрочены были 3,5% потребительских займов — столько же, сколько в начале года, и меньше, чем год назад (3,7% на сентябрь-2023). В денежном выражении объем просрочки составлял лишь 1,6 трлн рублей.

Однако эти цифры не учитывают долги, которые банки списали с баланса, продав коллекторам или отправив на взыскание в суд. Федеральная служба судебных приставов видит просрочку в разы выше, чем ЦБ, — у нее в работе находятся долги на 3,4 трлн рублей. По данным ФССП, за январь–сентябрь в стране было возбуждено 10,9 миллиона дел о взыскании долгов физлиц, а их общая сумма — 1,4 трлн рублей — превысила результат за весь прошлый год.

Основным фактором потенциального дефолта заемщиков физлиц является инфляция, говорит директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников: растущие цены увеличивают расходы потребителей и на выплаты по кредитам остается все меньше.

По данным «Левада центра», проблемы с погашениями испытывают почти половина заемщиков: у 35% сложности «небольшие», у 12% — серьезные, а 1% признают, что уже не могут платить вовсе.

По данным ЦБ, на 1 сентября граждане РФ были должны банкам рекордные 37,9 трлн рублей. За последний год эта сумма выросла на 5,5 трлн рублей, а с начала войны — на 12,9 трлн.