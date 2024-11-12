Перші добровольці з Українського легіону у Польщі уклали контракти із ЗСУ

Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із Збройними силами України, повідомляє Укрінформ.

Процедура підписання контрактів відбулася в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України в Любліні.

За процедурою керівник рекрутингового центру по черзі просив кожного з добровольців підписати контракт, з якими вони ознайомилися заздалегідь.

"Вітаю в Збройних силах України" , - зазначив керівник рекрутингового центру після підписання контракту з кожним із добровольців.

Як зазначив на брифінгу для ЗМІ представник рекрутингового центру Петро Горкуша, станом на сьогодні заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 осіб